Виторган-старший сказал, что он думает о Ксении Собчак

Виторган не считает ее опасной и роковой женщиной.
Эммануил Виторган,
народный артист России:
Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно.
Ксения много времени уделяет воспитанию и образованию своего сына — моего внука. В два с половиной года Платон свободно говорит на английском.
Также актрер признался, что знал Ксению еще ребеком, когда бывал дома у ее семьи. С отцом Собчак Виторган дружил.
Эммануил Виторган,
народный артист России:
Я часто приходил в дом к родителям Ксении в Ленинграде еще тогда, когда ее отец Анатолий Собчак не был мэром города. Они были просто культурной семьей, которая дружила с артистами, ходила в театр. Разумеется, я видел Ксению еще ребенком и общался с ней. Ксения унаследовала самые лучшие качества своих родителей, она очень достойный человек. Она — дочь моего друга Анатолия Собчака, для меня это свято.
Развод Собчак с Виторганом-младшим
В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что Ксения закрутила роман с известным режиссером Константином Богомоловым. В январе 2019-го сообщалось о драке между Богомоловым и Максимом Виторганом, мужем Собчак. В марте супруги объявили о расставании.