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Внук Пугачевой попросил денег у поклонников на съемки клипа

Внук Аллы Пугачевой — музыкант Никита Пресняков — попросил фанатов оказать ему материальную поддержку для записи песни и съемок клипа. Никита отметил, что поклонники получат возможность стать «сопродюсерами» трека его группы Мultiverseband «To Stay», сообщает РИА Новости.

Микрофон.
Микрофон.
открытые источники (CC0)

«Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу! P.S. Редко прошу поддержки, но тут я очень на вас надеюсь!» — написал музыкант.

И пояснил, что Мultiverseband попала в чарт американского лейбла-платформы Younk и должна собрать максимальное количество средств, чтобы записать релиз в Лос-Анджелесе.

Некоторе откликнулись, но многие комментаторы стали негодовать: «Совесть совсем потерял!!! Проси денег у своей бабушки и у свотх родственников», «Совсем стыд потеряли! Своих денег жалко?», «Кредит возьмите в банке! Как все люди! Под проценты! Какие проблемы?».

Негативные комментарии вполне объяснимы: госкомпания «Вертолеты России» выделили Пугачевой на «гастроль» в Кремле 40 млн рублей. Это сообщение «взорвало» соцсети.

Никита — сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова.

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