Внук Пугачевой попросил денег у поклонников на съемки клипа

«Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу! P.S. Редко прошу поддержки, но тут я очень на вас надеюсь!» — написал музыкант.