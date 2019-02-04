Внук Пугачевой попросил денег у поклонников на съемки клипа

«Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу! P.S. Редко прошу поддержки, но тут я очень на вас надеюсь!» — написал музыкант.
И пояснил, что Мultiverseband попала в чарт американского лейбла-платформы Younk и должна собрать максимальное количество средств, чтобы записать релиз в Лос-Анджелесе.
Некоторе откликнулись, но многие комментаторы стали негодовать: «Совесть совсем потерял!!! Проси денег у своей бабушки и у свотх родственников», «Совсем стыд потеряли! Своих денег жалко?», «Кредит возьмите в банке! Как все люди! Под проценты! Какие проблемы?».
Негативные комментарии вполне объяснимы: госкомпания «Вертолеты России» выделили Пугачевой на «гастроль» в Кремле 40 млн рублей. Это сообщение «взорвало» соцсети.
Никита — сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова.