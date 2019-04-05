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5 апреля
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Волочкова назвала Собчак быдлом после похода в баню

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала визит телеведущей Ксении Собчак к ней домой в рамках шоу «Осторожно, Собчак!». По словам танцовщицы, гостья не только бесцеремонно себя вела, но могла и украсть личные вещи.

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак.
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак.
Кадр видео "Осторожно, Собчак!" / youtube.com

«Комсомольской правде» Волочкова заявила, что Собчак «показала свое лицо». Дело в том, что светская львица, будучи в гостях, сделала несколько шокирующих ее находок — топор и нечто, похожее на интимную игрушку.

«Да, у меня их может быть хоть 25. Меня это характеризует, как человека, который живет яркой интересной жизнью. И сексуальной в том числе. Видимо, Ксюше этого не хватает», — высказалась экс-балерина.

Волочкова предположила, что после таких гостей из ее жилища могли и вовсе исчезнуть вещи или документы.

«Лезть в шкафы мои и даже не бояться в этом признаться на всю страну — это показатель беспринципности человека. Отсутствие такта и уважения к тому, кто тебя вместе со съёмочной группой пустил в дом. Осторожно, Собчак. Осторожно, быдло. Она показала свое лицо. Она совесть свою продала и от этого ей не отмыться. Какой была, такой она и останется на всю свою жизнь. Только падать ей, к сожалению уже некуда», — говорит бывшая звезда балета.

Ранее СМИ писали, что «заклятые» подруги помирились. Теперь, очевидно, продолжения конфликтов не избежать.

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