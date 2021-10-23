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Волочкова показала публике нового бойфренда

45-летняя балерина Анастасия Волочкова показала в Instagram нового возлюбленного.

Анастасия Волочкова на Мальдивах. Январь 2017 года.
Анастасия Волочкова на Мальдивах. Январь 2017 года.
www.instagram.com/volochkova_art/

Им оказался мужчина по имени Владимир, но больше о нем ничего не известно.

«Не стоит проводить расследования, кто, что, кем и где работает, кто сколько зарабатывает. Это просто мы. Счастливые утренние АВ — Анастасия и Владимир», — заявила танцовщица.

Она написала длинный пост, из которого ясно, что мужчина был женат, но уже развелся, а его бывшая стала докучать звезде с «дешевыми истериками».

«Зависти людской нет границ! Но она обходит нас стороной. Постарайтесь находить в себе силы прощать успех, красоту, стройность тела, радость, влюбленность и счастье других. И у вас тоже будет счастье», — заключила бывшая прима-балерина.

А ранее Волочкова назвала свои точные вес и рост.

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