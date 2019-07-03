Возле древней пирамиды в Египте археологи нашли десятки странных мумий

Польские археологи обнаружили в Египте несколько десятков необычных мумий. Находка сделана во время раскопок в окрестностях пирамиды Джосера, которая считается древнейшим сохранившимся каменным строением в мире, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Science in Poland.

Мумии обнаружили в районе некрополя Сакарра под Каиром. Находку сделала группа археологов, которая ведет работы в Сакарре уже более двадцати лет.

Ученые считают, что возраст найденных мумий достигает около двух тысяч лет. Большинство из них были похоронены прямо в вырытых в песке ямах и прошли только основные этапы бальзамирования. Многие захоронения очень плохо сохранились.

Исследователей заинтересовали необычные украшения мумий. У одной из них на шее было разноцветное ожерелье, а на крышке гроба — расписная имитация иероглифической надписи. Ноги мумии покрыты украшением с изображением древнеегипетского бога Анубиса необычного синего цвета (обычно это божество изображали черным).

Ученые предполагают, что странная окраска объясняется поверьем, что волосы богов были сделаны из синего драгоценного камня.

Ранее международная группа археологов обнаружила в Египте масштабное древнее захоронение, относящееся к периоду греко-римского владычества (332 г. до н.э. — 395 г. н.э.). Гробница состоит из нескольких комнат и целиком выдолблена внутри скалы.