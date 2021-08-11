В День воздушного шара. 5 знаменитостей, родившихся 11 августа

Настоящее имя Оскара Кучеры — Евгений (в переводе с греческого «благородный») Боголюбов. Ни на что не намекаем, но есть в «ФИО» актера «нечто» возвышенное.
Как воздушный шар, Оскар летать пока не научился. А вот зебру Марти в мультфильме «Мадагаскар» озвучил. Кроме того, Кучера — бывший ведущий телепрограммы «Звезды сошлись».
37-летний Крис Хемсворт тоже родился 11 августа.
Актер снимался в фильмах «Каникулы», «Мстители»,"Белоснежка и охотник". Одна из его цитат — «Никогда не знаешь, как повернется жизнь, но нельзя сходить со своей дороги».
Актер Шайя Лабаф сыграл в «Паранойе» и «Трансформерах». Он удостоен премии «Восходящая звезда» (и снова напоминаем о небе, космосе и воздушных шарах).
Дрю Бээрримор — американская актриса, кинорежиссер, модель, писатель и продюсер. Она появилась на свет в семье актеров.
Наибольшую популярность Бэрримор принесла роль в фильме «Инопланетянин» (да-да, еще одна отсылка к неземной загадочности).
Одна из его известных песен Дмитрия Колдуна — «Облака-бродяги». Также в его дискографии есть композиции под «Вертолеты», «Корабли» и «Звезда».
А еще в 2012 году на шоу «Копилка фокусов» артист показывал номер с пуговицей и воздушным шариком. Совпадение?