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В День воздушного шара. 5 знаменитостей, родившихся 11 августа

11 августа в мире отмечают День воздушного шарика. Но если шарик улетит в небо, то звезда может с него спуститься. Altapress.ru узнал, кто из знаменитостей появился на свет в этот день и покорил планету «неземными» талантами.

Воздушный шар, аэростат.
Воздушный шар, аэростат.
СС0
1 Оскар Кучера

Настоящее имя Оскара Кучеры — Евгений (в переводе с греческого «благородный») Боголюбов. Ни на что не намекаем, но есть в «ФИО» актера «нечто» возвышенное.

Как воздушный шар, Оскар летать пока не научился. А вот зебру Марти в мультфильме «Мадагаскар» озвучил. Кроме того, Кучера — бывший ведущий телепрограммы «Звезды сошлись».

Оскар Кучера.
Оскар Кучера.
wikipedia.org
2 Крис Хемсворт

37-летний Крис Хемсворт тоже родился 11 августа.

Актер снимался в фильмах «Каникулы», «Мстители»,"Белоснежка и охотник". Одна из его цитат — «Никогда не знаешь, как повернется жизнь, но нельзя сходить со своей дороги».

Леони и Крис Хемсворт.
Леони и Крис Хемсворт.
www.instagram.com/chrishemsworth
3 Шайя Лабаф

Актер Шайя Лабаф сыграл в «Паранойе» и «Трансформерах». Он удостоен премии «Восходящая звезда» (и снова напоминаем о небе, космосе и воздушных шарах).

4 Дрю Бэрримор

Дрю Бээрримор — американская актриса, кинорежиссер, модель, писатель и продюсер. Она появилась на свет в семье актеров.

Наибольшую популярность Бэрримор принесла роль в фильме «Инопланетянин» (да-да, еще одна отсылка к неземной загадочности).

5 Дмитрий Колдун

Одна из его известных песен Дмитрия Колдуна — «Облака-бродяги». Также в его дискографии есть композиции под «Вертолеты», «Корабли» и «Звезда».

А еще в 2012 году на шоу «Копилка фокусов» артист показывал номер с пуговицей и воздушным шариком. Совпадение?

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