В День воздушного шара. 5 знаменитостей, родившихся 11 августа

1 Оскар Кучера

Настоящее имя Оскара Кучеры — Евгений (в переводе с греческого «благородный») Боголюбов. Ни на что не намекаем, но есть в «ФИО» актера «нечто» возвышенное.

Как воздушный шар, Оскар летать пока не научился. А вот зебру Марти в мультфильме «Мадагаскар» озвучил. Кроме того, Кучера — бывший ведущий телепрограммы «Звезды сошлись».