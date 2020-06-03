Юрий Лоза назвал глупым «короля российской эстрады»

Музыкант и композитор Юрий Лоза отреагировал на шутку Филиппа Киркорова, который назвал его «аппендицитом» в пародии на программу Елены Малышевой «Жить здорово!».

«Ну что сказать… Киркоров не может написать песню или книгу, как это делаю я. Он не умеет ни на чем играть, не может что-то создать. Он просто придуривается, чтобы популяризировать себя. Иногда у Киркорова это выходит, иногда нет», — отметил Лоза в интервью «Вечерней Москве».

Музыкант заявил, что Киркоров в телеэфире «показал свою безграмотность», поскольку «аппендицит — это болезнь, а не орган», и певец мог бы знать об этом, «если бы читал книжки», пишет News.ru.

«Но, к сожалению, ему некогда, он ведь занимается пиаром. Я бы ему просто посоветовал расширить свои знания. Появилось время? Открой хорошую книгу! Неправильно быть в таком возрасте глупым!» — считает Лоза.

Ранее «юморист» Киркоров в выпуске передачи #вмаскешоу канала СТС высмеял онлайн-концерт Леонида Агутина, назвал Лозу «никому не нужным аппендицитом» и пожелал Николаю Баскову исполнить роль ануса. После этого он изобразил увеличенную простату и спел о том, что его нужно помассировать.

В 2019 году Добрынин и Пригожин назвали звезд российского шоу-бизнеса тупыми. Мэтры согласились в том, что сейчас певцом может стать любой желающий и образование для этого иметь не обязательно. Некоторые, по их мнению, не знают нот и не умеют выражать свои мысли.