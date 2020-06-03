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Юрий Лоза назвал глупым «короля российской эстрады»

Музыкант и композитор Юрий Лоза отреагировал на шутку Филиппа Киркорова, который назвал его «аппендицитом» в пародии на программу Елены Малышевой «Жить здорово!».

Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров.
instagram.com/fkirkorov

«Ну что сказать… Киркоров не может написать песню или книгу, как это делаю я. Он не умеет ни на чем играть, не может что-то создать. Он просто придуривается, чтобы популяризировать себя. Иногда у Киркорова это выходит, иногда нет», — отметил Лоза в интервью «Вечерней Москве».

Музыкант заявил, что Киркоров в телеэфире «показал свою безграмотность», поскольку «аппендицит — это болезнь, а не орган», и певец мог бы знать об этом, «если бы читал книжки», пишет News.ru.

«Но, к сожалению, ему некогда, он ведь занимается пиаром. Я бы ему просто посоветовал расширить свои знания. Появилось время? Открой хорошую книгу! Неправильно быть в таком возрасте глупым!» — считает Лоза.

Ранее «юморист» Киркоров в выпуске передачи #вмаскешоу канала СТС высмеял онлайн-концерт Леонида Агутина, назвал Лозу «никому не нужным аппендицитом» и пожелал Николаю Баскову исполнить роль ануса. После этого он изобразил увеличенную простату и спел о том, что его нужно помассировать.

В 2019 году Добрынин и Пригожин назвали звезд российского шоу-бизнеса тупыми. Мэтры согласились в том, что сейчас певцом может стать любой желающий и образование для этого иметь не обязательно. Некоторые, по их мнению, не знают нот и не умеют выражать свои мысли.

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