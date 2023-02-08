За нами хвост. Корреспондент altapress.ru прогулялся по Барнаулу и сфотографировал веселые собачьи будни

Для собак, особенно породистых, важно проводить много времени за активными играми на свежем воздухе и обучаться командам. Иначе есть риск выплеска чрезмерной энергии дома, и тогда сложно будет сохранить квартиру в порядке.
Ни снег, ни мороз не могут уменьшить радость питомцев от прогулки. Особенно с друзьями и любимыми играми.
Наш корреспондент убедился, что о комфорте питомцев в холода хорошо заботятся. Самых маленьких одевают в курточки, чтобы они наверняка не замерзли и резвились наравне со всеми.
Для хозяев такие прогулки тоже отличный повод развеяться. В компании собачников можно обмениваться секретами дрессировки, названиями любимых брендов игрушек и одежды и просто обсудить наболевшее.
Ранее в Барнауле прошла «Корги-туса». Корреспонденты altapress.ru познакомились со всеми хвостатыми и узнали у их владельцев, сколько стоит щенок мечты и почему в придачу к нему нужен пылесос помощнее.
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