8 февраля
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За нами хвост. Корреспондент altapress.ru прогулялся по Барнаулу и сфотографировал веселые собачьи будни

Колючий снег, резиновые мячи и веселые приятели — вот и все, что нужно для счастья питомцам. Журналист altapress.ru прогулялся по дрессировочной площадке в Барнауле и запечатлел несколько радостных моментов собачьих будней.

Собаки на прогулке.
Собаки на прогулке.
Анастасия Павлова

Для собак, особенно породистых, важно проводить много времени за активными играми на свежем воздухе и обучаться командам. Иначе есть риск выплеска чрезмерной энергии дома, и тогда сложно будет сохранить квартиру в порядке.

Ни снег, ни мороз не могут уменьшить радость питомцев от прогулки. Особенно с друзьями и любимыми играми.

Наш корреспондент убедился, что о комфорте питомцев в холода хорошо заботятся. Самых маленьких одевают в курточки, чтобы они наверняка не замерзли и резвились наравне со всеми.

Для хозяев такие прогулки тоже отличный повод развеяться. В компании собачников можно обмениваться секретами дрессировки, названиями любимых брендов игрушек и одежды и просто обсудить наболевшее.

Ранее в Барнауле прошла «Корги-туса». Корреспонденты altapress.ru познакомились со всеми хвостатыми и узнали у их владельцев, сколько стоит щенок мечты и почему в придачу к нему нужен пылесос помощнее.

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