Забанили: Филиппа Киркорова отстранили от участия в музыкальном фестивале

И поп-король российской эстрады участвовать в шоу не будет, пишет "Фонтанка".

Вероятно, это последствия «голой» вечеринки Ивлеевой.

В прошлом году Киркоров вел «Золотой граммофон», его ожидали увидеть на мероприятии и в этот раз — он был на афише рядом с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым.

В этот раз «Золотой граммофон» в Ледовом дворце будут вести Николай Басков и Елена Север.

Ранее продюсер рассказал о финансовом положении Филиппа Киркорова.

По словам продюсера, Киркоров всегда жил одним днем. Особенно, когда касалось вопросов подготовки его нового шоу.

Поп-король российской эстрады вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя.

Также певец брал кредиты, чтобы оплатить шикарные декорации и спецэффекты на концертах.

Между тем Киркорова, уехавшего из России после вечеринки Ивлеевой, заметили в Нью-Йорке. Короля эстрады заметили возле Madison Square Garden — именно там проходило шоу Мадонны. Также с ним в компании был мужчина, который тоже набрал мерча.

Также стало известно, какое будущее ждет Филиппа Киркорова после "голой вечеринки" и бойкота телеканалов.

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