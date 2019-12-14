«Зато больше просмотров»: Лещенко сматерился на шоу Галкина

Народный артист Лев Лещенко поучаствовал в шоу Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube. В ролике народный любимец нецензурно высказался и думал, что мат вырежут.

В выпуске Лещенко и солист «Пошлой Молли» Кирилл Тимошенко оценивали современные популярные песни.

Галкин спросил своего гостя, почему сегодня музыканты часто используют грубые слова в песнях. В частности, некоторые исполнители в своих текстах называют девушек оскорбительными словами. Лещенко предположил, что девушкам подобное обращение почему-то нравится, передает ФАН.

«Спрашиваешь — тебе нравится? И они отвечают — мне (использует синоним слова „обалденно“) нравится это», — отметил певец.

По словам артиста, он думал, что брань вырежут на стадии монтажа, и она не попадет в окончательную версию программы.

«Я правда думал, что Максим вырежет это, и забыл ему сказать. Ну вылетела „птичка“, ну что же теперь делать. Зато будет теперь больше разговоров и просмотров. Это же не общественное телевидение. Что мы не знаем таких слов, что ли? Знаем, конечно», — цитирует артиста Nation News.

Ранее altapress.ru писал, что Лев Лещенко и некоторые другие артисты заступились за «вора в законе № 1» Шишканова.