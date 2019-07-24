Лещенко, Успенская и другие знаменитости заступились за «вора в законе № 1» Шишканова

Народные артисты Лев Лещенко, Александр Серов, певица Любовь Успенская и депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Газзаев попросили Мосгорсуд заменить вору в законе Олегу Шишканову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщает РБК.