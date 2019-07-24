Лещенко, Успенская и другие знаменитости заступились за «вора в законе № 1» Шишканова

Сообщается, что за Олега Шишканова вступились порядка 40 «общественных деятелей, деятелей культуры и спорта». Они отметили, что он — меценат, поддерживал спортивные инициативы, основал футбольный клуб «Сатурн Раменское» и оказывал поддержку ополченцам Донбасса.
Кроме того, у мужчины на иждивении двое малолетних детей и взрослая дочь-инвалид детства.
Шишканов заключен под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).