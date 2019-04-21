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«Завидный жених»: Ксения Собчак сообщила о разводе Семена Слепакова

Ксения Собчак на шоу «Привет, Андрей!» сообщила, что Семен Слепаков развелся с супругой. Шоумен состоял в браке около 6 лет, сообщает starhit.ru. Однако впоследствии Собчак опровергла свои слова.

Семен Слепаков
Семен Слепаков
www.instagram.com/slepakovsemyon/

Ксения Собчак назвала Слепакова «завидным женихом». Однако позже в личном блоге телеведущая уточнила: «Девушки, он не развелся, это я напутала».

Сообщается, что около месяца назад Слепаков с женой вместе пришли на вручение премии «Ника». Шоумен не любит делиться подробностями личной жизни. Его супруга не связана с шоу-бизнесом: она работает юристом.

Ранее балерина Анастасия Волочкова прокомментировала визит телеведущей Ксении Собчак к ней домой в рамках шоу «Осторожно, Собчак!». По словам танцовщицы, гостья не только бесцеремонно себя вела, но могла и украсть личные вещи.

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