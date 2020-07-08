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8 июля
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Жена Газманова раскалила соцсети соблазнительным фото в бикини

Жена Олега Газманова Марина поделилась в Instagram снимком, где позировала на песке в огненно-красном купальнике в стиле ретро, пишет Life.

Марина Газманова.
Марина Газманова.
https://www.instagram.com/marinagazmanova/

«Я пока очень поддерживаю молодость, когда будет невозможно, буду поддерживать здоровье и любопытство. <…> Мне некогда думать о возрасте, я слишком занята интересным. Миру все равно, сколько у тебя морщинок и килограммов. Беги малышка, беги!», — написала она под фото.

Подписчики 51-летней Марины Газмановой сошлись во мнении, что ей удается оставаться молодой, красивой и сексуальной, несмотря на возраст. Поклонники осыпали мать двоих детей комплиментами: «Какая сексуальная женщина, вау!», «Мариночка, вы навсегда останетесь юной», «Нимфа», «Какая же вы красивая и приятная женщина».

Ранее в сети принялись обсуждать новые фото олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки.

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