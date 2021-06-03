Жители Алтайского края смогут увидеть часть редкого кольцеобразного затмения

10 июня земляне смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца . Полоса кольцеобразной фазы пройдет по Северной Америке, Северному Ледовитому океану и по северо-восточной части России.

В Алтайском крае можно будет застать только частные фазы затмения: наблюдать можно с 18:00 до 20:00, сообщили в Барнаульском планетарии.

На астрономической площадке Барнаульского планетария будет возможность проследить за уникальным явлением с помощью телескопа, но лишь при условии ясного неба.

Как уже сообщалось, во время затмения на Земле не будет потемнения, и если наблюдатель не посмотрит на Солнце в нужный момент, то ничего не заметит.

Это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию России.