Жители Алтайского края смогут увидеть часть редкого кольцеобразного затмения

В Алтайском крае можно будет застать только частные фазы затмения: наблюдать можно с 18:00 до 20:00, сообщили в Барнаульском планетарии.
На астрономической площадке Барнаульского планетария будет возможность проследить за уникальным явлением с помощью телескопа, но лишь при условии ясного неба.
Как уже сообщалось, во время затмения на Земле не будет потемнения, и если наблюдатель не посмотрит на Солнце в нужный момент, то ничего не заметит.
Это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию России.