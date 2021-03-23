Жители Алтайского края своими глазами увидели, что значит «метнуться кабанчиком»

В Шипуновском районе по дороге на село Урлапово сняли бегущего вдоль дороги кабана. Он восхитил и напугал заметивших его людей, а также чуть не попал под колеса.

«Так вот откуда произошло выражение „метнуться кабанчиком“», — пишут в группе «Инцидент Барнаул».

Кабан набрал приличную скорость, а потом даже взял на таран автомобиль, ударив по заднему бамперу.

«Неужели люди не понимают, что пугают их. Едете мимо и едьте дальше. А потом удивляются и обвиняют животных», «Безответственные люди. Загнали кабана, он может от стресса копыта откинул после такого забега. А если бы он резко наперерез повернул и под колеса?» — комментируют в сети.

Ранее жители Рубцовского района сняли рысь на видео. Как позже выяснилось, мужчины очень хотели рассмотреть рысь поближе, поэтому они начали преследовать зверя на снегоходе. Им выписали штраф.