Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт
184

Жители Алтайского края своими глазами увидели, что значит «метнуться кабанчиком»

В Шипуновском районе по дороге на село Урлапово сняли бегущего вдоль дороги кабана. Он восхитил и напугал заметивших его людей, а также чуть не попал под колеса.

Кабан.
Кабан.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

«Так вот откуда произошло выражение „метнуться кабанчиком“», — пишут в группе «Инцидент Барнаул».

Кабан набрал приличную скорость, а потом даже взял на таран автомобиль, ударив по заднему бамперу.

«Неужели люди не понимают, что пугают их. Едете мимо и едьте дальше. А потом удивляются и обвиняют животных», «Безответственные люди. Загнали кабана, он может от стресса копыта откинул после такого забега. А если бы он резко наперерез повернул и под колеса?» — комментируют в сети.

Ранее жители Рубцовского района сняли рысь на видео. Как позже выяснилось, мужчины очень хотели рассмотреть рысь поближе, поэтому они начали преследовать зверя на снегоходе. Им выписали штраф.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость