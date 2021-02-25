Автор видео с рысью на березе в Алтайском крае получил штраф

В минприроды Алтайского края решили проверить, не угрожала ли рыси опасность. Сотрудники ведомства обратились к охотоведам.
Выяснилось, что мужчины очень хотели рассмотреть рысь поближе, поэтому они начали преследовать зверя на снегоходе.
«Когда хищнику надоело это преследование, она взобралась на дерево. Что было дальше — видели все. Красоты невероятной рысь! Залюбуешься пожалуй. Но, стресс, который причинили люди животному — дорого им обойдется. Ситуация указывает на признаки „охоты“ (выслеживание и преследование) согласно терминологии Правил охоты, утвержденных Приказом МПР № 477
от 24.07.2020. Любознательность обойдется авторам видео до 4 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе регионального минприрорды.
С животным все в порядке. Рысь слезла с дерева после того, как люди перестали проявлять к ней интерес.
Ранее в Заринске сняли на видео, как дети забивают голубя камнями и бутылками.