Автор видео с рысью на березе в Алтайском крае получил штраф

В минприроды Алтайского края решили проверить, не угрожала ли рыси опасность. Сотрудники ведомства обратились к охотоведам.

Выяснилось, что мужчины очень хотели рассмотреть рысь поближе, поэтому они начали преследовать зверя на снегоходе.