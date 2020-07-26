В Заринске сняли на видео, как дети забивают голубя камнями и бутылками

Сегодня услышала за окном звонкий крик и смех ребятишек, мне стало интересно что это их там так веселит. Вышла на балкон и просто обалдела от увиденного! Дети забивали голубя камнями, бутылками и всем что под руки попадалось! Попросила мужа заснять их, чтобы родители увидели, чем их дети «играют». Я тут же собралась и вышла к ним, наругала и спросила, неужели они своих домашних животных так же избивают дома? — пишет автор видео.