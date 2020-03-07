Жительница Иваново сделала Путину предложение о женитьбе и ждет его звонка

Жительница города Иваново Юлия Шилова во время визита президента России Владимира Путина в ее город сделала главе государства предложение о женитьбе.

28-летняя Юлия работает актрисой в детской театре. Как передает РИА Новости, она не замужем.

«Я не нашла еще подходящего мужчину, которого хотела бы видеть своим женихом», — рассказывает девушка о себе.

Говоря о Владимире Путине, жительница Иваново отмечает, что российский лидер нравится ей уже давно.

«Когда узнала, что он к нам приедет, сразу возникла мысль, что нужно пообщаться. А о чем общаться, если не о главном? С чем черт не шутит? Может позвонит! Я надеюсь на чудо, ведь чудеса случаются…», — цитирует Юлию КП.

Также она высказала мысль, что могла бы быть первой леди.