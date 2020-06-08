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Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович ушел в монастырь

Исполнитель главной роли в самом кассовом за всю историю российском фильме «Холоп» Милош Бикович уехал на родину в Сербию и ушел в монастырь.

Актер Милош Бикович.
Актер Милош Бикович.
CCO

В монастыре он с мамой и братом-игуменом читает молитвы, отдыхает от светского мира. На карантине Бикович записался на онлайн-курсы по сценарному мастерству, пишет Teleprogramma.pro. Он много читает и смотрит классику кино.

«Мне повезло с этой самоизоляцией, потому что отдых был мне очень нужен», — признался популярный сербский актер.

Милош Бикович принял решение о затворничестве только на время пандемии, пишет News.ru.

Сербский актер играл во многих популярных российских сериалах — «Отель «Элеон», «Магомаев» и др. Частый гость на телевизионных шоу. Милош хорошо говорит на русском языке — практически без акцента.

За последние несколько лет 32-летний актер успел стать секс-символом российского кино.

Многие считают его легкомысленным сердцеедом, а вот сам Милош уверяет, что он совсем не такой.

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