Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович ушел в монастырь

В монастыре он с мамой и братом-игуменом читает молитвы, отдыхает от светского мира. На карантине Бикович записался на онлайн-курсы по сценарному мастерству, пишет Teleprogramma.pro. Он много читает и смотрит классику кино.
«Мне повезло с этой самоизоляцией, потому что отдых был мне очень нужен», — признался популярный сербский актер.
Милош Бикович принял решение о затворничестве только на время пандемии, пишет News.ru.
Сербский актер играл во многих популярных российских сериалах — «Отель «Элеон», «Магомаев» и др. Частый гость на телевизионных шоу. Милош хорошо говорит на русском языке — практически без акцента.
За последние несколько лет 32-летний актер успел стать секс-символом российского кино.
Многие считают его легкомысленным сердцеедом, а вот сам Милош уверяет, что он совсем не такой.