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Звезда сериала «Универ» со скандалом ушла из театра

Звезда сериала «Универ. Новая общага», актриса Настасья Самбурская ушла из Московского драматического театра на Малой Бронной, назвав причиной своего поступка «самодурство» приглашенного режиссера Антона Яковлева.

Настасья Самбурская, 2011 г.
Настасья Самбурская, 2011 г.
архив компании "ТНТ"

Дорабатывать сезон актриса категорически отказалась, пишет ura.ru.

Как заявила Самбурская, ранее она оповестила руководство театра о том, что уйдет после окончания сезона, а пока будет работать, так как «не может подставить своего зрителя и лишить возможности посмотреть на меня на сцене». Однако, как пишет актриса, Яковлев решил вывести ее из состава раньше времени, не дав доиграть сезон.

«Руководство тоже не влияет на его самодурство, заходить в стены Театра после такого неуважительно отношения в мою сторону я больше не желаю. Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Сдавайте пожалуйста билеты. Это свинство», — отметила актриса в Instagram.

Настасья Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной 10 лет назад. Тогда она только закончила ГИТИС. В театре Самбурская играла в пяти спектаклях: «Макбет», «Почтигород», «Кроличья нора», «Формалин» и «Салемские ведьмы». Популярной актриса стала, сыграв роль студентки Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага» на телеканале ТНТ.

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