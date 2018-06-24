Самбурская опубликовала фото в купальнике после 4 месяцев без спорта

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская опубликовала в своем Instagram свое откровенное фото с "неидеальным телом" в бикини. Перед этим актриса 4 месяца не ходила в спортзал и питалась чипсами.
"В спортзале не была почти 4 месяца. Мну чипсы и лапшу быстрого приготовления. Поэтому вид сзади противопоказан. Держаться на плаву помогают последние 3 года на режиме", — написала Самбурская.
Актриса написала, что с июля снова займется телом.
В комментариях поклонники похвалили фигуру актрисы.
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