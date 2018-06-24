Самбурская опубликовала фото в купальнике после 4 месяцев без спорта

"В спортзале не была почти 4 месяца. Мну чипсы и лапшу быстрого приготовления. Поэтому вид сзади противопоказан. Держаться на плаву помогают последние 3 года на режиме", — написала Самбурская.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 23 Июн 2018 в 1:28 PDT

Актриса написала, что с июля снова займется телом.

В комментариях поклонники похвалили фигуру актрисы.