Звезда ТНТ рассказала, как сбросила лишний вес с помощью Алтая, фастфуда и крови единорога

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Сладкая жизнь» Мария Шумакова откровенно рассказала о том, как сумела похудеть. Среди ее рецептов оказалось и голодание на Алтае: Мария дважды приезжала в специализированную клинику на Катуни.

Вначале Шумакова в шутку отметила, что на самый популярный вопрос в профиле «Как вы похудели?» отвечает: «Ну конечно же, фастфуд и кровь единорога!».

Однако серьезно разбирая причины, которые привели ее к таким результатам, актриса рассказала следующее:

Я уже рассказывала много раз, что я склонна к полноте. Но недавно я поняла, что эта слабость большой дар. У меня постоянно есть мотивация следить за своим питанием (а питание-это прежде всего) и заниматься своим телом. Стоит мне немного расслабиться и полениться, как я уже не влезаю в большую часть гардероба.

Вот что она пишет про свои методы похудания:

Безусловно, голодание на Алтае изменило многое и есть всякую ерунду хочется только во время стресса. <…> Конечно же, медитация, qога первые помощники, но иногда слабая человеческая природа рвётся к бесполезному сахару и тут держите меня семеро! В эти моменты очень помогают регулярные тренировки. Просто жалко своих усилий: вспоминаешь, как сонная с утра мчишь через весь город, как преодолеваешь себя, вспоминаешь, как хорошо на тебе может сидеть платье и вот уже вместо шоколадки ты с удовольствием жуёшь грушу.

А своим читателям она дала такой совет:

Я не считаю, что все должны выглядеть одинаково, но быть хозяином, а не рабом своего тела и желаний долг каждого человека. Я никогда не поверю, что картошка фри и пицца может принести хоть какую-то пользу. А потому, знаете что? Суббота отличный день, чтобы начать осознанно относится к своему питанию. Суббота отличный день, чтобы начать заниматься своим телом! Думаю это и есть истинная любовь к себе.