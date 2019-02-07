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Звездная пара Собчак-Виторган воссоединились и пришли на светскую вечеринку

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак и актер Максим Виторган впервые после сообщений о разводе появились вместе. Супруги пришли на вечер в честь дня рождения мужа ювелира Яны Расковаловой.

Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом.
Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом.
instagram.com/xenia_sobchak

«Ксения и Максим не выглядели со стороны как люди, готовящиеся к разводу. Они весь вечер общались с другими гостями и пребывали в хорошем расположении духа», — передает «Пятый канал».

Поклонники пары посчитали, что «размолвка» Собчак и Виторгана была всего лишь продуманной пиар-акцией.

Однако на страницах в своих Instagram ни Собчак, ни Виторган никак не упоминают вечеринку.

Слухи о разрыве отношений появились после того, как актер подрался с театральным режиссером Константином Богомоловым, пишет ura.ru. Поводом для агрессии со стороны Виторгана могли стать слухи о любовной связи Богомолова и Собчак. Несколько дней назад актер заявил, что после череды скандалов больше не считает Ксению «близким человеком».

Телеведущий и журналист Владимир Познер на своей странице в Instagram прокомментировал конфликт между телеведущей Ксенией Собчак, ее супругом, актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым — пристальное внимание общественности к светским знаменитостям ему не понятно, однако он находится на стороне Собчак.

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