Звездная пара Собчак-Виторган воссоединились и пришли на светскую вечеринку

«Ксения и Максим не выглядели со стороны как люди, готовящиеся к разводу. Они весь вечер общались с другими гостями и пребывали в хорошем расположении духа», — передает «Пятый канал».
Поклонники пары посчитали, что «размолвка» Собчак и Виторгана была всего лишь продуманной пиар-акцией.
Однако на страницах в своих Instagram ни Собчак, ни Виторган никак не упоминают вечеринку.
Слухи о разрыве отношений появились после того, как актер подрался с театральным режиссером Константином Богомоловым, пишет ura.ru. Поводом для агрессии со стороны Виторгана могли стать слухи о любовной связи Богомолова и Собчак. Несколько дней назад актер заявил, что после череды скандалов больше не считает Ксению «близким человеком».
Телеведущий и журналист Владимир Познер на своей странице в Instagram прокомментировал конфликт между телеведущей Ксенией Собчак, ее супругом, актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым — пристальное внимание общественности к светским знаменитостям ему не понятно, однако он находится на стороне Собчак.