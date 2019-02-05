Познер прокомментировал конфликт между Собчак и Виторганом

Телеведущий и журналист Владимир Познер на своей странице в Instagram прокомментировал конфликт между телеведущей Ксенией Собчак, ее супругом, актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.

Пристальное внимание общественности к светским знаменитостям ему не понятно, однако он находится на стороне Собчак.

«Понять, почему это так интересует всех, — ну если не всех, то очень многих, — честное слово, я не могу… Я могу сказать то же самое по поводу необыкновенного интереса публики к личной жизни принца Гарри и Меган Маркл… Наверное, существует объяснение, почему это так всех привлекает, но мне пока что никто не дал какое-то убедительное объяснение. Мне кажется это очень странным — внимание к жизни селебритис так называемых, знаменитостей», — написал Познер.

Он напомнил высказывание Собчак в программе «Эксклюзив» на Первом канале: «Если мужчина гуляет, то его называют „мачо“, а если женщина гуляет, то ее называют… ну, в общем, наверное, вы догадались».

«Я с ней совершенно согласен», — подчеркнул журналист.

Познер задался вопросом — почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине, и даже восхищается им, пишет ura.ru.

По его мнению, свою роль в этом сыграла религия: «Вот заповедь „Не возжелай жену соседа твоего“ — это существует, а вот заповедь „Не возжелай мужа соседки твоей“ — этого почему-то не существует». Сославшись на образование биолога, он подчеркнул, что «люди полигамны, а не моногамны».

Скандал, героями которого стали Собчак, Виторган и Богомолов, по слухам разгорелся из-за того, что телеведущая якобы изменила супругу с режиссером. После этого Виторган сломал нос Богомолову. Свое поведение он объяснил тем, что «закрыл свой гештальт».

В программе «Эксклюзив» Собчак уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможности развода в ближайшем будущем, однако признала, что переживает тяжелый период в жизни.

«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди», — заявила телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ.