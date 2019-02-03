Собчак ответила на слухи о разводе с Виторганом

Собчак уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможности развода в ближайшем будущем, однако признала, что переживает тяжелый период в жизни.
Ксения Собчак,
телеведущая:
— Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди.
Кроме того, она подчеркнула, что женщина имеет право спать и жить с кем хочет. Телеведущая выразила недоумение тем, что мужчин-изменщиков считают «мачо», а неверных женщин «обзывают последними словами».
Отец мужа Собчак Эммануил Виторган на своей странице в Instagram похвалил невестку за ее слова и искренность. «Ксюша, дорогая! Прекрасное интервью на Первом. Достойное, искреннее… какая ты и есть в жизни!», — написал он.
Напомним, слухи о проблемах в отношениях у Собчак и Виторгана появились в конце января. Супруги сняли обручальные кольца после того, как Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым якобы из-за Ксении Собчак.