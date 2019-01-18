Звезду сериала «Глухарь» обвинили в изнасиловании

Но ни сама жертва, ни ее мать заявление в полицию не писали, а предъявили обвинения артисту в эфире программы Дмитрия Шепелева «На самом деле».

Мать девушки утверждала, что актер избил и изнасиловал ее дочь в ночном клубе в ноябре прошлого года. Наказывать Ефременкова по строгости закона они не собираются, но требуют возместить моральный ущерб в сумме пять миллионов рублей, пишет «Российская газета».

В эфире шоу женщина заявила, что воспитала свою дочь порядочным человеком и актер после случившегося обязан на ней жениться.

Сам Тимур Ефременков, пришедший на программу Шепелева заявил, что секс с девушкой у него действительно был, но только с ее согласия. Сама жертва изнасилования на шоу заявила, что актер «испортил ей жизнь». Ее поддержала на шоу «эксперт» — главная героиня скандальной истории про изнасилование на вечеринке Диана Шурыгина, пишет ura.ru.

Однако актер сказал правду. Это показал «детектор лжи», полиграф. Девушке пришлось признаться, что историю с изнасилованием выдумала, так как опасалась гнева своей строгой матери.

Тимур Ефременков стал сниматься в кино с середины «нулевых». Наиболее часто ему достаются роли бандитов. Славу актеру принесли сериалы «Рыжая», «Псевдоним «Албанец», «Пасечник», «Глухарь» и «Легенда № 17».

Ранее Следственный комитет РФ официально раскритиковал телешоу с участием несовершеннолетних девушек, ставших жертвами изнасилования.