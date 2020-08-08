Звезду Stand Up домогался лечащий врач

37-летняя звезда передачи Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова рассказала, как ее попытался склонить к близости хирург. Речь об этом шла в подкасте другого стендапера Славы Комиссаренко.

Ахмедова вспомнила, как оказалась в больнице из-за проблем с желчным пузырем и в подавленном состоянии, «вся в слезах» ждала операцию.

В этот момент ее беспомощностью решил воспользоваться заведующий отделением, пишет Life.

«Он был взрослым мужчиной, лет 50. Захожу, он садится рядом со мной и берёт меня за руку. Я не воспринимала это как что-то неправильное и думала, врач просто сопереживает. Он говорил: „Всё будет хорошо. С этим люди живут“. А потом наклонился и попытался поцеловать», — рассказала собеседница.

Она тут же ушла из кабинета, а затем покинула больницу. Не рассказывала об этом никому из-за стыда.

«Я смелая, открытая, сильная, но не пожаловалась и оставила этого человека продолжать делать то же самое с другими. Это, конечно, ещё лайтовый случай, но он меня внутренне изменил», — добавила Юлия.

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