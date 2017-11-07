Из 1917 в 2017: что в Барнауле напоминает об Октябрьской революции

7 ноября 2017, 07:32

В 2017 году многие места в Барнауле напоминают о революции 1917 года, хотя жители города даже могут этого не замечать. В разные годы власть всеми силами старалась увековечить имена революционеров — ими называли городские улицы, в честь этих людей ставили памятники. Несмотря на то, что с момента распада Советского Союза прошло больше четверти века, улицы сохранили прежние названия, а памятники так и стоят в центре города.

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Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле. Фото : Анна Зайкова.
Краткое содержание

Районы, кварталы

В краевой столице есть несколько микрорайонов, которые практически полностью состоят из улиц, названных в честь борцов за советскую власть. Например, ВРЗ. Здесь можно пройтись по улицам Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Цаплина, Воровского, Кима.

Некоторые названия улиц носят имена людей, связанных с алтайским революционным движением.

Матвей Цаплин в 1917 году в Барнаульском совете отстаивал требования большевиков, был председателем Барнаульского военно-революционного комитета. В 1918 году ему пришлось покинуть город вместе с отрядами красногвардейцев. После этого он попал в плен к белым. Спустя несколько месяцев его казнили в окрестностях Барнаула.

Второй "революционный" район находится в нагорной части. О Красном Октябре здесь напоминают переулки Малюкова, Третьякова, Присягина, Карева, а также улицы Аванесова, Мамонтова, Фомина и другие. Николай Аванесов был ярым борцом за советскую власть, занимал должность секретаря горрайкома РКП (б), а Ефим Мамонтов руководил партизанами в Западной Сибири.

Русский революционер и большевик Иван Присягин был учеником Владимира Ленина. Присягина неоднократно арестовывали и отправляли в ссылку — то за редактирование подпольной газеты, то за активную работу в московском отделении социал-демократической рабочей партии. После очередного ареста он сбежал в Барнаул по поддельными документами — под именем Ивана Тяпкина.

Здесь в 1917 году он занимал несколько главенствующих должностей — работал председателем Барнаульского комитета большевиков, гласным городской думы и членом губкома РСДРП(б). Именно Присягин после Февральской революции инициировал разделение городской партии на большевиков и меньшевиков.

Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.

От мэрии до пл. Октября

На проспекте Ленина можно встретить множество напоминаний о революции 1917 года. На аллее между кинотеатром "Родина" и мэрией расположен мемориальный комплекс со стелами, вечным огнем и братскими могилами. На одной из плит написано, что здесь похоронены партизаны из армии Ефима Мамонтова и восставшие рабочие, которые погибли при освобождении Барнаула от колчаковцев. Здесь перечислены имена тех, кто погиб в борьбе за советскую власть. Комплекс появился к 50-летнему юбилею Октябрьской революции.

"Революционные" объекты появлялись в разные годы в течение почти всего XX века. Некоторым участникам алтайского революционного движения установили несколько бюстов и монументов в центре Барнаула в 80-е годы.

Памятник Ивану Присягину находится у корпуса АГИК на проспекте Ленина, 66 — около здания бывшего барнаульского горкома КПСС. На пересечении проспекта с улицей Льва Толстого расположен бюст главы партизанского отряда Ефима Мамонтова.

Рядом с городской мэрией на пр. Ленина, 18 находится гипсовый памятник революционеру Матвею Цаплину с памятной надписью о нем. Место выбрали неслучайно — в начале прошлого века в здании администрации располагался Дом революции, говорится на фасадной табличке: "с марта по май 1917 года здесь работал барнаульский совет рабочих и солдатских депутатов".

Памятник Матвею Цаплину в Барнауле.
Памятник Матвею Цаплину в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Памятник Ефиму Мамонтову в Барнауле.
Памятник Ефиму Мамонтову в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Памятник Матвею Цаплину в Барнауле.
Памятник Матвею Цаплину в Барнауле.
Памятник Феликсу Дзержинскому в Барнауле.
Памятник Феликсу Дзержинскому в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Памятник Кире Баеву в Барнауле.
Памятник Кире Баеву в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Памятник Ивану Присягину в Барнауле.
Памятник Ивану Присягину в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Мемориальный комплекс на проспекте Ленина в Барнауле.
Памятник Ивану Присягину в Барнауле.
Памятник Ивану Присягину в Барнауле.
Памятник Ивану Присягину в Барнауле.
Памятник Ивану Присягину в Барнауле.

Однако в 1917 году в этом здании произошел сильный пожар, из-за которого от него остался только каркас. После реставрации в 20-е годы на фасаде появилась скульптура с изображением рабочего и крестьянина.

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Около здания ФСБ на проспекте Ленина, 30 стоит бюст основателя ВЧК Феликса Дзержинского, который во время Октябрьской революции подготавливал Красную Гвардию в Москве. На этом месте он появился недавно — до 2000-х он находится около здания алтайского МВД.

На площади Текстильщиков рядом с Новым рынком есть памятник юному партизану, пионеру-герою Кире Баеву. Во время контрреволюционного переворота в 1918 году его отец содержал небольшую гостиницу, в которой иногда останавливались белые офицеры. Мужчина через сына передавал информацию большевикам. Мальчик покончил с собой, не желая сдаваться в плен, когда я его окружили противники.

Барнаул. Панорама. Красноармейский проспект.
Барнаул. Панорама. Красноармейский проспект.

Улицы, сменившие политику

В 20-е годы прошлого века новые власти во что бы то ни стало стремились увековечить революционные настроения, поэтому активно переименовывали улицы. Среди них: Рабочая, Партизанская, Пролетарская, Интернациональная, Короленко, Аванесова, Эмилии Алексеевой, Коммунаров и другие. В 1920-е годы центральные проспекты Барнаула получили новые названия: Ленина, Комсомольский, Красноармейский и Социалистический.

Прогуливаясь по улице Анатолия можно наткнуться на неприметное деревянное оранжевое строение, на котором висит табличка в форме щита. На ней написано, что в 20-е годы прошлого века здесь жил Матвей Ворожцов по прозвищу Анатолий. Он был руководителем большевистского подполья в Барнауле и партизанского движения на Алтае.

Памятные знаки можно найти не только на "революционных" территориях города. На ул. Ползунова в деревянном синем дома №48 в 1917-1918 годах размещался Барнаульский Совет рабочих и солдатских депутатов. Об этом напоминает красная табличка.

Дом ул. Ползунова, 48.
Дом ул. Ползунова, 48.
Дом ул. Ползунова, 48.
Дом ул. Ползунова, 48.
Дом ул. Гоголя, 79.
Дом ул. Гоголя, 79.
Дом ул. Гоголя, 79.
Дом ул. Гоголя, 79.

Здание городской администрации на проспекте Ленина, 18.
Здание городской администрации на проспекте Ленина, 18.
 

Здание городской администрации на проспекте Ленина, 18.
Здание городской администрации на проспекте Ленина, 18.
Здание городской администрации на проспекте Ленина, 18.
Здание городской администрации на проспекте Ленина, 18.
Улица Анатолия в Барнауле.
Улица Анатолия в Барнауле.
Улица Анатолия в Барнауле.
Улица Анатолия в Барнауле.

В деревянном доме на улице Гоголя, 79 установлена табличка, на которой написано, что в 1917-1918 годах в этом доме жили известные на Алтае профессиональные революционеры-коммунисты, председатель барнаульского военно-революционного комитета Матвей Цаплин и председатель барнаульского комитета РКП (б) Иван Присягин.

Нагорный парк. Памятник.
Нагорный парк. Памятник.

Прогулки по месту казни

Сейчас в Нагорном парке отдыхают горожане. Но еще век назад, в июне 1918 года, после смены власти здесь проводили показательные расстрелы партийных и советских работников.

Об этом напоминает только белый памятник, который выделяется в летнее время на фоне зелени. Его установили в 1957 году — в 40-летний юбилей Октябрьской революции.

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