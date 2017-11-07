Из 1917 в 2017: что в Барнауле напоминает об Октябрьской революции

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Районы, кварталы

В краевой столице есть несколько микрорайонов, которые практически полностью состоят из улиц, названных в честь борцов за советскую власть. Например, ВРЗ. Здесь можно пройтись по улицам Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Цаплина, Воровского, Кима.

Некоторые названия улиц носят имена людей, связанных с алтайским революционным движением.

Матвей Цаплин в 1917 году в Барнаульском совете отстаивал требования большевиков, был председателем Барнаульского военно-революционного комитета. В 1918 году ему пришлось покинуть город вместе с отрядами красногвардейцев. После этого он попал в плен к белым. Спустя несколько месяцев его казнили в окрестностях Барнаула.

Второй "революционный" район находится в нагорной части. О Красном Октябре здесь напоминают переулки Малюкова, Третьякова, Присягина, Карева, а также улицы Аванесова, Мамонтова, Фомина и другие. Николай Аванесов был ярым борцом за советскую власть, занимал должность секретаря горрайкома РКП (б), а Ефим Мамонтов руководил партизанами в Западной Сибири.

Русский революционер и большевик Иван Присягин был учеником Владимира Ленина. Присягина неоднократно арестовывали и отправляли в ссылку — то за редактирование подпольной газеты, то за активную работу в московском отделении социал-демократической рабочей партии. После очередного ареста он сбежал в Барнаул по поддельными документами — под именем Ивана Тяпкина.

Здесь в 1917 году он занимал несколько главенствующих должностей — работал председателем Барнаульского комитета большевиков, гласным городской думы и членом губкома РСДРП(б). Именно Присягин после Февральской революции инициировал разделение городской партии на большевиков и меньшевиков.

От мэрии до пл. Октября

На проспекте Ленина можно встретить множество напоминаний о революции 1917 года. На аллее между кинотеатром "Родина" и мэрией расположен мемориальный комплекс со стелами, вечным огнем и братскими могилами. На одной из плит написано, что здесь похоронены партизаны из армии Ефима Мамонтова и восставшие рабочие, которые погибли при освобождении Барнаула от колчаковцев. Здесь перечислены имена тех, кто погиб в борьбе за советскую власть. Комплекс появился к 50-летнему юбилею Октябрьской революции.

"Революционные" объекты появлялись в разные годы в течение почти всего XX века. Некоторым участникам алтайского революционного движения установили несколько бюстов и монументов в центре Барнаула в 80-е годы.

Памятник Ивану Присягину находится у корпуса АГИК на проспекте Ленина, 66 — около здания бывшего барнаульского горкома КПСС. На пересечении проспекта с улицей Льва Толстого расположен бюст главы партизанского отряда Ефима Мамонтова.

Рядом с городской мэрией на пр. Ленина, 18 находится гипсовый памятник революционеру Матвею Цаплину с памятной надписью о нем. Место выбрали неслучайно — в начале прошлого века в здании администрации располагался Дом революции, говорится на фасадной табличке: "с марта по май 1917 года здесь работал барнаульский совет рабочих и солдатских депутатов".

Однако в 1917 году в этом здании произошел сильный пожар, из-за которого от него остался только каркас. После реставрации в 20-е годы на фасаде появилась скульптура с изображением рабочего и крестьянина.

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Около здания ФСБ на проспекте Ленина, 30 стоит бюст основателя ВЧК Феликса Дзержинского, который во время Октябрьской революции подготавливал Красную Гвардию в Москве. На этом месте он появился недавно — до 2000-х он находится около здания алтайского МВД.

На площади Текстильщиков рядом с Новым рынком есть памятник юному партизану, пионеру-герою Кире Баеву. Во время контрреволюционного переворота в 1918 году его отец содержал небольшую гостиницу, в которой иногда останавливались белые офицеры. Мужчина через сына передавал информацию большевикам. Мальчик покончил с собой, не желая сдаваться в плен, когда я его окружили противники.

Улицы, сменившие политику

В 20-е годы прошлого века новые власти во что бы то ни стало стремились увековечить революционные настроения, поэтому активно переименовывали улицы. Среди них: Рабочая, Партизанская, Пролетарская, Интернациональная, Короленко, Аванесова, Эмилии Алексеевой, Коммунаров и другие. В 1920-е годы центральные проспекты Барнаула получили новые названия: Ленина, Комсомольский, Красноармейский и Социалистический.

Прогуливаясь по улице Анатолия можно наткнуться на неприметное деревянное оранжевое строение, на котором висит табличка в форме щита. На ней написано, что в 20-е годы прошлого века здесь жил Матвей Ворожцов по прозвищу Анатолий. Он был руководителем большевистского подполья в Барнауле и партизанского движения на Алтае.

Памятные знаки можно найти не только на "революционных" территориях города. На ул. Ползунова в деревянном синем дома №48 в 1917-1918 годах размещался Барнаульский Совет рабочих и солдатских депутатов. Об этом напоминает красная табличка.

В деревянном доме на улице Гоголя, 79 установлена табличка, на которой написано, что в 1917-1918 годах в этом доме жили известные на Алтае профессиональные революционеры-коммунисты, председатель барнаульского военно-революционного комитета Матвей Цаплин и председатель барнаульского комитета РКП (б) Иван Присягин.

Прогулки по месту казни

Сейчас в Нагорном парке отдыхают горожане. Но еще век назад, в июне 1918 года, после смены власти здесь проводили показательные расстрелы партийных и советских работников.