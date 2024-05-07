Почувствуйте страсть и элегантность

Какой ты сегодня? Страстный и терпкий? Сладкий и лёгкий? Игривый и веселый? Ты поймешь это на танцевальном спектакле от известной в России и за рубежом команды «Larisa Dance Show», с участием актрисы и певицы Ольги Суховеевой, музыкантов Анны Смирновой (скрипка) и Юрия Колесникова (баян).

Это исключительная возможность погрузиться в таинственный мир одного из самых удивительных, страстных и элегантных танцев — ТАНГО.

Подмостки Театра кукол «Сказка» превратятся в улочки Парижа и Буэнос Айреса, на которых разгорятся нешуточные страсти. Истории любви, жгучие танцы, буйные эмоции — и в центре всего ТАНГО!

Мы не раскрываем интригу формата шоу, но перфоманс затронет все органы чувств! За вкус отвечает компания «InVino».

Всё продумано до мелочей: ты станешь участником невероятных событий, получишь уроки танго от профессиональных преподавателей, а если погода позволит, то в конце представления двери Театра распахнутся и для всех гостей праздника начнется настоящая уличная милонга, как в самом сердце Буэнос-Айреса! Ведь как правильно выразился Астор Пиацолла: «Танго — это естественная экспрессия большого города».

Всем поклонникам современного театра, всем любителям танцев и тем, кто ищет новые формы досуга в Барнауле, рекомендовано к посещению!

Узнать подробнее: https://vk.com/larisadanceshow

18+

Самое важное - в нашем Telegram-канале