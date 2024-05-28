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Жизнь

В Алтайском крае школьника нашли останки мамонта. Фото

Школьники из Тюменцевского района Алтайского края нашли останки мамонта. Об этом пишет "Регион Сфера".

В Алтайском крае школьника нашли останки мамонта.
В Алтайском крае школьника нашли останки мамонта.
altaimedia22.ru

Иван Лахов и Станислав Савин — друзья-подростки. В один из апрельских дней они решили прокатиться на мотоцикле неподалеку от села.

Уже несколько месяцев в этом районе специалисты прокладывают газовый трубопровод вдоль дорог, в том числе около Юдихи. Глубокая траншея, которую вырыли для прокладки труб, привлекла внимание Ивана и Стаса. Им стало любопытно спуститься и походить на дне траншеи. После паводка почву размыло, вода оголила край какого-то предмета. Мальчишки сразу заметили это: на такой глубине что-то зарыто. Они немного откопали песок и поняли, что это большая кость. Вскоре мальчишки полностью ее извлекли и отправились в село.

В Алтайском крае школьника нашли останки мамонта.
В Алтайском крае школьника нашли останки мамонта.
Ирина Бирюкова

Показав находку учителю биологии, ребята увидели, как тот удивился. Он сказал, что такая косточка не принадлежит современным животным. Это воодушевило мальчишек, и они вернулись к раскопкам.

Журналист вместе с мальчиками отправился к месту находки. Глубина траншеи была внушительной — примерно пять метров, и в ней перемежались слои земли и песка. Стас сразу спустился вниз и нашел еще несколько мелких фрагментов костей, но они были незначительными по сравнению с первой костью.

Известно, что на территории Алтайского края находки в виде костей мамонта не являются редкостью. В разное время такие сообщения поступали из Солонешенского, Чарышского, Троицкого районов, а также вблизи Барнаула. Есть несколько историй и в Тюменцево.

В Алтайском крае школьника нашли останки мамонта.
В Алтайском крае школьника нашли останки мамонта.
Ирина Бирюкова

Доказано, что климат Сибири в то время был подходящим для этих мохнатых животных. Гиганты высотой до 3,5 м и весом 5–6 тонн появились в Сибири более ста тыс. лет назад и вымерли около 10 тыс. лет назад.

Ранее сообщалось, что уникальные находки тюркского периода обнаружили на Алтае.

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