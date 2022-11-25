Уникальные находки тюркского периода обнаружили на Алтае

Для исследований исторических времен, местность Республики Алтай исключительна с археологической точки зрения. По словам Калмыкова, процент изученности именно алтайского заповедника совсем мал.
Исследователи сегодня продолжают совершать интересные и любопытные открытия. В этом году обнаружен тюркский памятник и описаны курганы тюркского и скифского периодов в районе озера Джулукуль.
«Инспекторы скорее всего знали о них, но их никто не описывал. Сейчас мы отслеживанием объекты и поставим их под охрану», отмечает директор заповедника.
Самой значимой находкой оказались плавильные приспособления скифского и тюркского времен, обнаружили их в районе кордона Челюш.
По наблюдениям, углубления печей расположены в земле, рядом с ними остатки плавления. Есть и углубления, которые сложены из камней.
Как предполагает Калмыков, в период Алтырского царства именно здесь занимались выплавкой изделий, тем самым давали возможность данникам прителецкой местности расплачиваться изделиями из металла и пушниной.
На территории биосферного заповедника в планах также планируется создание археолого-познавательного лагеря.
Туристов посветят в историю развития территории, покажут любопытные и уникальные находки. Все это поможет изучить историю более детально.
Найденные находки на территории заповедника абсолютно случайны. Чтобы провести раскопки больших масштабов, требуется специальное разрешение — открытый лист.
Ранее стало известно, что землетрясения не почувствовали в 18 селах Республики Алтай.