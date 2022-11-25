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Туризм

Уникальные находки тюркского периода обнаружили на Алтае

В Республике Алтай на территории Алтайского биосферного заповедника обнаружили любопытные артефакты и плавильные приспособления скифского и тюркского периодов. Об этом ТАСС рассказал директор учреждения Игорь Калмыков.

Исследования в Алтайском биосферном заповеднике.
Исследования в Алтайском биосферном заповеднике.
Сергей Спицын

Для исследований исторических времен, местность Республики Алтай исключительна с археологической точки зрения. По словам Калмыкова, процент изученности именно алтайского заповедника совсем мал.

Исследователи сегодня продолжают совершать интересные и любопытные открытия. В этом году обнаружен тюркский памятник и описаны курганы тюркского и скифского периодов в районе озера Джулукуль.

«Инспекторы скорее всего знали о них, но их никто не описывал. Сейчас мы отслеживанием объекты и поставим их под охрану», отмечает директор заповедника.

Самой значимой находкой оказались плавильные приспособления скифского и тюркского времен, обнаружили их в районе кордона Челюш.

Археологи изучают памятники.
Археологи изучают памятники.
Информационный центр НОЦ «Большой Алтай».

По наблюдениям, углубления печей расположены в земле, рядом с ними остатки плавления. Есть и углубления, которые сложены из камней.

Как предполагает Калмыков, в период Алтырского царства именно здесь занимались выплавкой изделий, тем самым давали возможность данникам прителецкой местности расплачиваться изделиями из металла и пушниной.

На территории биосферного заповедника в планах также планируется создание археолого-познавательного лагеря.

Алтайский биосферный заповедник
Алтайский биосферный заповедник
Правительство Республики Алтай

Туристов посветят в историю развития территории, покажут любопытные и уникальные находки. Все это поможет изучить историю более детально.

Найденные находки на территории заповедника абсолютно случайны. Чтобы провести раскопки больших масштабов, требуется специальное разрешение — открытый лист.

Ранее стало известно, что землетрясения не почувствовали в 18 селах Республики Алтай.

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