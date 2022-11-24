24 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Землетрясения не почувствовали в 18 селах Республики Алтай

Землетрясение произошло утром 24 ноября в Усть-Коксинском районе (Республика Алтай). Магнитуда колебаний составила 3,1, сообщают «Новости Горного Алтая».

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф.
СС0

Толчки зафиксированы в 5 км южнее села Амур. В эпицентре интенсивность колебаний по шкале MSK-64 составила 3,5.

В зону землетрясения попали 18 населенных пунктов: Карагай, Сугаш, Усть-Кокса, Амур, Абай, Банное, Баштала, Гагарка, Кайтанак, Кастахта, Красноярка, Мараловодка, Огневка, Сахсабай, Синий Яр, Талда, Тюгурюк, Юстик.

Несмотря на близость землетрясения, местные жители толчки не почувствовали. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее стало известно, что крупнейшее землетрясение произошло в Индонезии — погибли сотни человек.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость