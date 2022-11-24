Землетрясения не почувствовали в 18 селах Республики Алтай

Толчки зафиксированы в 5 км южнее села Амур. В эпицентре интенсивность колебаний по шкале MSK-64 составила 3,5.

В зону землетрясения попали 18 населенных пунктов: Карагай, Сугаш, Усть-Кокса, Амур, Абай, Банное, Баштала, Гагарка, Кайтанак, Кастахта, Красноярка, Мараловодка, Огневка, Сахсабай, Синий Яр, Талда, Тюгурюк, Юстик.

Несмотря на близость землетрясения, местные жители толчки не почувствовали. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее стало известно, что крупнейшее землетрясение произошло в Индонезии — погибли сотни человек.