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Происшествия

В Алтайском крае произошло ДТП с переворотом. Есть погибшие

В Михайловском районе произошло ДТП с двумя погибшими, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Утром 28 мая на 206-м километре автодороги К-03 «Змеиногорск – Рубцовск» произошла авария.

По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем ВАЗ-2106 ехала со стороны села Бор-Форпост в направлении села Михайловское. В какой-то момент она не справилась с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП женщина-водитель и ее 33-летний пассажир погибли на месте до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель въехал в столб и оставил без света две деревни в Алтайском крае.

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