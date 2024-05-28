Утром 28 мая на 206-м километре автодороги К-03 «Змеиногорск – Рубцовск» произошла авария.
По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем ВАЗ-2106 ехала со стороны села Бор-Форпост в направлении села Михайловское. В какой-то момент она не справилась с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП женщина-водитель и ее 33-летний пассажир погибли на месте до приезда скорой помощи.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель въехал в столб и оставил без света две деревни в Алтайском крае.
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