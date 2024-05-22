ДТП с большегрузом произошло на Павловском тракте в Барнауле

На трассу с грузового автомобиля упал контейнер.
О причинах ДТП и пострадавших неизвестно.
Ранее пятиклассника задержали за рулем автомобиля по пути в баню.
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На пересечении ул. Трактовой и Павловского тракта произошла авария с участием фуры, сообщает Barnaul 22.
На трассу с грузового автомобиля упал контейнер.
О причинах ДТП и пострадавших неизвестно.
Ранее пятиклассника задержали за рулем автомобиля по пути в баню.
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