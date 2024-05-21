В Бурятии полицейские задержали 12-летнего подростка за рулем автомобиля Toyota. Он ехал в баню, сообщает Lenta.ru .

Во время патрулирования автоинспекторы обратили внимание на машину, которой управлял подросток. В автомобиле обнаружили троих школьников. Сидевший в водительском кресле юноша рассказал, что едет в баню, а за руль ему разрешила сесть мать.

На место происшествия вызвали 35-летнюю женщину, в отношении которой составили административный протокол. Ей грозит штраф в 30 тыс. рублей.

Также решают вопрос о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

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