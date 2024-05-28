В настоящее время синоптические процессы в России определяются противоборством двух гигантских вихрей — блокирующего антициклона и обширного циклона, пишет Центр "Фобос".

Первый хозяйничает в Центральной России, другой — за Уралом, на территории Сибири.

Снежный прогноз

Почти вся Сибирь по-прежнему будет укрыта полями фронтальной облачности. Из-за вторжения арктического воздуха на севере и в средних широтах осадки будут переходить в снег. Наиболее интенсивные ливни ожидаются на Алтае — здесь местами за сутки выпадет свыше 20–30 мм влаги.

На юге Сибири по-октябрьски прохладно — не выше 7-12 градусов тепла.

Эпицентр ненастья

В эпицентре ненастья оказался Барнаул. Самые сильные ливни, до 6–8 мм за три часа, прошли в первой половине дня 28 мая. Всего же до конца суток на город выльется почти 2/3 месячного объема осадков.

Факт

Такие сильные дожди в это время года наблюдаются в Барнауле края раз в 25 лет.

Между тем заморозки до минус 4 градусов ожидаются на Алтае в ночь на 29 мая. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В ближайшие дни — 29 и 30 мая — в Алтайском крае вместо дождевых туч настанет прояснение.

Однако при ясной ночной погоде прогнозируют местами заморозки на почве интенсивностью до минус 4 градусов. Угроза — для районов на севере региона.

Ветер изменит направление с западного на северное.

Ранее сообщалось, что циклоны несут вместе с дождевыми тучами похолодание на Алтай.

После теплых майских деньков с роскошными яблонями и сиренью на Алтайский край обрушилась волна холода. По данным синоптиков, в Сибирь — вплоть до начала календарного лета — циклоны будут нести вместе с дождевыми тучами арктические воздушные массы.

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