После теплых майских деньков с роскошными яблонями и сиренью на Алтайский край обрушилась волна холода.

Так, 27 мая в регионе утренняя температура составила 8 градусов тепла. В "сопровождении" моросящего дождя.

Погодные сервисы вновь приобрели огромную посещаемость — многие интересовались перед выходом на работу, какие одежды надеть, чтобы не озябнуть.

Пока ничего утешительного насчет тепла сказать не могут даже специалисты центра "Фобос".

По данным синоптиков, в Сибирь — вплоть до начала календарного лета — циклоны будут нести вместе с дождевыми тучами арктические воздушные массы.

И дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Это существенно ниже нормы.

Летнее тепло, по данным погодных сервисов, в Алтайский край нагрянет 4 июня. Дневная температура воздуха прогреется до 21 градуса. Примерно в этом "диапазоне" июнь будет находиться вплоть до следующего месяца.

Ранее опасные для климата изменения в стратосфере обнаружили исследователи. Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали — во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.

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