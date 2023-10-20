Опасные для климата изменения в стратосфере обнаружили исследователи

И пришли к выводу, что из-за гроз и штормов в средних слоях атмосферы растет концентрация водяного пара. Это может негативно сказаться на климате, указывает Газета.Ru. Они исследовали пятидневную стихию с грозами, ливнями, ураганами.

Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали — во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.

Именно это способствует потеплению климата и ускоряет разрушение озонового слоя.

Ранее из-за климата здания в Лондоне начали наклоняться и разрушаться. Специалисты отмечают, что здания в Лондоне, да и во всей Великобритании, начали разрушаться. Проседает грунт, из-за этого дома наклоняются.

В 1990 году из-за проседания почвы в группе риска находились всего 20 процентов лондонских зданий. А к 2030 году процент может увеличиться до 43.

Больше всего пострадают северная и центральная части Лондона - там больше всего исторических застроек. Некоторым из них около 1 тыс. лет.