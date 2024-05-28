В ближайшие дни — 29 и 30 мая — в Алтайском крае вместо дождевых туч настанет прояснение.

Однако при ясной ночной погоде прогнозируют местами заморозки на почве интенсивностью до минус 4 градусов. Угроза — для районов на севере региона.

Ночные температуры воздуха будут колебаться от плюс 1 градуса тепла до 6.

В Барнауле заморозки не прогнозируются.

Ветер изменит направление с западного на северное.

В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что циклоны несут вместе с дождевыми тучами похолодание на Алтай.

После теплых майских деньков с роскошными яблонями и сиренью на Алтайский край обрушилась волна холода. По данным синоптиков, в Сибирь — вплоть до начала календарного лета — циклоны будут нести вместе с дождевыми тучами арктические воздушные массы.

Летнее тепло, по данным погодных сервисов, в Алтайский край нагрянет 4 июня. Дневная температура воздуха прогреется до 21 градуса. Примерно в этом "диапазоне" июнь будет находиться вплоть до следующего месяца.

Ранее опасные для климата изменения в стратосфере обнаружили исследователи. Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали — во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.

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