Однако при ясной ночной погоде прогнозируют местами заморозки на почве интенсивностью до минус 4 градусов. Угроза — для районов на севере региона.
Ночные температуры воздуха будут колебаться от плюс 1 градуса тепла до 6.
В Барнауле заморозки не прогнозируются.
Ветер изменит направление с западного на северное.
В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Ранее сообщалось, что циклоны несут вместе с дождевыми тучами похолодание на Алтай.
После теплых майских деньков с роскошными яблонями и сиренью на Алтайский край обрушилась волна холода. По данным синоптиков, в Сибирь — вплоть до начала календарного лета — циклоны будут нести вместе с дождевыми тучами арктические воздушные массы.
Летнее тепло, по данным погодных сервисов, в Алтайский край нагрянет 4 июня. Дневная температура воздуха прогреется до 21 градуса. Примерно в этом "диапазоне" июнь будет находиться вплоть до следующего месяца.
Ранее опасные для климата изменения в стратосфере обнаружили исследователи. Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали — во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.
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