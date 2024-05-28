Майские погодные условия повредили 50-70% цветущих яблонь в центральной части РФ, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, пишет Telegram-канал Shot.

Сейчас изучаются зарубежные рынки, чтобы наладить поставки яблок без ущерба для потребителей. Дело в том, что яблоки относятся к социально значимому продукту.

При этом существует мнение — у России есть все возможности, чтобы заполнить потребительский спрос на яблоки, указывает «Росбалт».

Между тем заморозки до минус 4 градусов ожидаются на Алтае. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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