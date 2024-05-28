В начале мая на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге к преображению готовят место упокоения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пишет dailystorm.ru.

Сначала могилу основателя ЧВК "Вагнер" залили слоем бетона.

На месте могилы Пригожина наверняка появится общий семейный мемориал. Дело в том, что Пригожин захоронен на одном участке с отцом Виктором, ушедшим из жизни в 1970 году, и отчимом Самуилом Жарким. Он содействовал Пригожину в ведении бизнеса в 90-х годах.

Работы идут поэтапно. Каким будет мемориал — пока неизвестно.

Открытие памятника, как ожидается, будет 1 июня — в этот день основателю ЧВК «Вагнер» исполнилось бы 63 года.

Ранее сообщалось, что памятник Пригожину устанавили в России. Фото памятника опубликовали в каналах, связанных с ЧВК. На памятнике выгравированы жетоны с личными номерами Пригожина (М-3308) и Уткина (М-0209).

Памятник Пригожину и Уткину поставят, скорее всего, на территории часовни в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Пригожин называл церковь личной часовней ЧВК «Вагнер».

Что произошло

23 августа 2023 года частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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