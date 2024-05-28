Заморозки больше всего навредили именно плодовым деревьям — особенно яблоням.
Сейчас изучаются зарубежные рынки, чтобы наладить поставки яблок без ущерба для потребителей. Дело в том, что яблоки относятся к социально значимому продукту.
Между тем на ягодники клубники заморозки сильного влияния не оказывали.
Также Лут рассказала — от майских заморозков по всей территории России погибли посевы на площади около 830 тыс. га, что составляет примерно 1% от всей площади. Холод повредил и многолетние насаждения.
Ранее сообщалось, заморозки погубили значительную часть цветущих яблонь. Между тем заморозки до минус 4 градусов ожидаются на Алтае. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Самое важное - в нашем Telegram-канале