Минсельхоз РФ из-за возникших в мае на территории России аномальных заморозков планирует ввести режим ЧС федерального характера, заявила глава ведомства Оксана Лут, пишут «Известия».

Заморозки больше всего навредили именно плодовым деревьям — особенно яблоням.

Сейчас изучаются зарубежные рынки, чтобы наладить поставки яблок без ущерба для потребителей. Дело в том, что яблоки относятся к социально значимому продукту.

Между тем на ягодники клубники заморозки сильного влияния не оказывали.

Также Лут рассказала — от майских заморозков по всей территории России погибли посевы на площади около 830 тыс. га, что составляет примерно 1% от всей площади. Холод повредил и многолетние насаждения.

Ранее сообщалось, заморозки погубили значительную часть цветущих яблонь. Между тем заморозки до минус 4 градусов ожидаются на Алтае. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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