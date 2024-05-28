Плохо закрытый мусор на даче может быть опасен, потому что есть риск размножения муравьев. О частых проблемах летом на даче предупредила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова. Об этом пишет Lenta.ru.

Стоит использовать приманки для уничтожения насекомых, если проблема уже существует.

Помимо муравьев на участке летом могут появиться и другие вредители, такие как колорадские жуки и гусеницы. Эти насекомые способны нанести вред урожаю.

Эксперт предложила избавляться от вредителей вручную, а если посадки занимают большую площадь — распылить на грядки биопрепараты.

Специалист также упомянула клещей в качестве угрозы для дачников. Некоторые дачники обрабатывают свои участки специальными препаратами — акарицидами. Также используются народные средства, например, отвар коры черемухи.

Среди основных проблем на даче летом выделяют поломку кондиционеров и насосов для воды, затопление участка дождями и наличие сухих или тяжелых веток деревьев, которые при сильном ветре могут повредить имущество на территории.

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