Стоит использовать приманки для уничтожения насекомых, если проблема уже существует.
Помимо муравьев на участке летом могут появиться и другие вредители, такие как колорадские жуки и гусеницы. Эти насекомые способны нанести вред урожаю.
Эксперт предложила избавляться от вредителей вручную, а если посадки занимают большую площадь — распылить на грядки биопрепараты.
Специалист также упомянула клещей в качестве угрозы для дачников. Некоторые дачники обрабатывают свои участки специальными препаратами — акарицидами. Также используются народные средства, например, отвар коры черемухи.
Среди основных проблем на даче летом выделяют поломку кондиционеров и насосов для воды, затопление участка дождями и наличие сухих или тяжелых веток деревьев, которые при сильном ветре могут повредить имущество на территории.
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