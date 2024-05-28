Ликвидация вакцин от ковида и ужасающая черешня. Что будоражило барнаульцев 28 мая 2023 года

Каждый день на нашем сайте выходят новости. Мы решили вспомнить, что происходило в стране и мире 28 мая 2023 года. Оказывается, много всего интересного. Altapress.ru запускает рубрику «Год назад» и смахивает ностальгические слезы.

Яркую черешню и спелые персики заметили на барнаульском рынке.

Ровно год назад тоже были заморозки. Но менее жесткие

В Барнауле ночью температура доходила до +5 градусов. Тогда это называли заморозками. Днем барнаульцы маялись от жары — на улице было +24 градуса.

Напомним, в ночь на 29 мая 2024 года будет -4 градуса. И вот это уже не стыдно назвать заморозками. Хотя и не хочется.

О коварстве черешни рассказала специалист

Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что много есть черешни - опасно.

Дело в том, что переедание грозит набором веса, вздутием живота. И дискомфортом в органах пищеварительной системы.

Нужно есть ягоду в умеренных количествах. Средняя суточная норма — 200-300 граммов.

Стали ликвидировать вакцины от ковида

Правда это было в Италии. Там уничтожили почти 15 млн доз вакцины от коронавируса.

Причины — срок годности препаратов истекал уже в конце 2023 года. Кроме того, тогда по Земле начали активно распространять новые штаммы омикрона. А итальянские вакцины от него не спасали. Вот и решили уничтожить.

Сибирский школьник снял вспышку сверхновой звезды

Новосибирский школьник Тимур Марин сфотографировал сверхновую звезду в галактике Большая Медведица.

Сверхновая звезда называется SN 2023ifx. Объект расположен в спиральной галактике, которая находится на расстоянии в 21 млн световых лет от Земли.

В массивной звезде заканчивается ядерное «горючее» и она взрывается. Школьнику посчастливилось это запечатлеть.

Сверхновая звезда. «Большой новосибирский планетарий» / Vk.com, НГС

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