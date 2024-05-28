28 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Ликвидация вакцин от ковида и ужасающая черешня. Что будоражило барнаульцев 28 мая 2023 года

Каждый день на нашем сайте выходят новости. Мы решили вспомнить, что происходило в стране и мире 28 мая 2023 года. Оказывается, много всего интересного. Altapress.ru запускает рубрику «Год назад» и смахивает ностальгические слезы.

Яркую черешню и спелые персики заметили на барнаульском рынке.
Яркую черешню и спелые персики заметили на барнаульском рынке.
altapress.ru

Ровно год назад тоже были заморозки. Но менее жесткие

В Барнауле ночью температура доходила до +5 градусов. Тогда это называли заморозками. Днем барнаульцы маялись от жары — на улице было +24 градуса.

Напомним, в ночь на 29 мая 2024 года будет -4 градуса. И вот это уже не стыдно назвать заморозками. Хотя и не хочется.

О коварстве черешни рассказала специалист

Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что много есть черешни - опасно.

Дело в том, что переедание грозит набором веса, вздутием живота. И дискомфортом в органах пищеварительной системы.

Нужно есть ягоду в умеренных количествах. Средняя суточная норма — 200-300 граммов.

Стали ликвидировать вакцины от ковида

Правда это было в Италии. Там уничтожили почти 15 млн доз вакцины от коронавируса.

Причины — срок годности препаратов истекал уже в конце 2023 года. Кроме того, тогда по Земле начали активно распространять новые штаммы омикрона. А итальянские вакцины от него не спасали. Вот и решили уничтожить.

Сибирский школьник снял вспышку сверхновой звезды

Новосибирский школьник Тимур Марин сфотографировал сверхновую звезду в галактике Большая Медведица.

Сверхновая звезда называется SN 2023ifx. Объект расположен в спиральной галактике, которая находится на расстоянии в 21 млн световых лет от Земли.

В массивной звезде заканчивается ядерное «горючее» и она взрывается. Школьнику посчастливилось это запечатлеть.

Сверхновая звезда.
Сверхновая звезда.
«Большой новосибирский планетарий» / Vk.com, НГС

Altapress.ru желает нашим читателям только хороших новостей!

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Звучит гармошка Игоря Растеряева
Куда отдать детей на лето?
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость