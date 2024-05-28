Главного подозреваемого по делу «Политеховского маньяка» Виталия Манишина отдали под суд . В Следственном комитете заявили, что доказательная база собрана. Как шло громкое дело, прогремевшее более двадцати лет назад на всю страну — в материале altapress.ru.

Не загуляли

Лето 1999 года. Отзвенели последние звонки. Идет приемная компания в вузах. Полные надежд на светлое будущее и студенческую жизнь, в Барнаул съезжаются выпускники школ. Поступили не все. И не только потому, что не сдали экзамены. Несколько абитуриенток Политеха были убиты.

Он подходил к ним, солидный, грамотный, с подвешенным языком. Он обещал помощь и гарантировал поступление. На брифинге по делу, проведенном 23 мая, в СК объяснили, почему это работало:

«Пострадавшие — вчерашние девчонки, возможно, с установкой слушать старших. И тут он. Человек, прилично одетый, представляется лицом, который имеет связи и может помочь. У каждой девушки был свой мотив завести разговор. К каждой он подбирал подход. Кто-то, например, искал способ перевестись на бюджет. С каждой девушкой он говорил порядка двух часов. Брал роль наставника, мол, вы, молодежь, все куда-то бежите, ничего не успеваете, я могу помочь, знаю человека, давайте отвезу. Они садились к нему в машину добровольно. Как такового похищения и не было», — рассказал следователь Иван Зеленский.

Что следователи говорят про дело пойманного Политеховского маньяка. altapress.ru

Он хоронил девушек в лесу после того, как насиловал их, доверчиво севших к нему в машину. «Барнаульский маньяк», «Политеховский маньяк», «Кровавый ректор» — этот человек, если можно так его назвать, заработал немало ужасных прозвищ за то, что сделал.

Публикация в СМИ Барнаула. Кадр: Baza / YouTube

Они пропадали по вторникам. Сначала жертв и причисляли к пропавшим. И даже не заводили дело — мол, «загуляли» вдали от дома, ничего удивительного. Ситуация круто изменилась, когда в их числе оказалась Ксения Киргизова, дочь известного бизнесмена. Тот обещал баснословную сумму за нахождение своего ребенка (по тогдашним меркам — около 1,4 млн рублей).

И вот тогда случаи, наконец, связали, и по городу поползли слухи. Заговорили о маньяке. Спустя четверть века его имя официально подтвердил СК — главным подозреваемым оказался Виталий Манишин, бывший замглавы Калманского района.

Виталий Манишин Фото: "Заря Приобья"

Ошибка следствия, стоившая жизни

На Манишина вышли отнюдь не сразу. Первым следствие взяло на мушку продавца обуви Александра Анисимова, ставшего одним из основных подозреваемых. Против него свидетельствовала первокурсница Анастасия Суманосова, которая рассказала, как летом к ней подошел мужчина на территории университета и представился ректором экономического факультета, предложив помощь с поступлением.

Девушку смутило то, что Александр неправильно назвал свою должность, так как ректор отвечает за весь университет, а отдельные факультеты возглавляют деканы. Анастасия отказалась от предложения незнакомца, и он ушел.

Уголовное дело. открытые источники (CC0)

Позже его нашли. Сначала он все отрицал, но на третий день задержания вдруг оформил явку с повинной. Признался, что обворовывал жертв. И даже согласился показать, где жил скупщик краденого.

Во время следственного эксперимента, когда Анисимов должен был отвести правоохранителей к скупщику, подозреваемый вырвался из рук следователей и выпрыгнул из окна 8-го этажа. И разбился насмерть. Отмечается, что до этого он пытался свести счеты с жизнью, повесившись в камере на шнурке.

Мужчина никак не был связан с Политехом. Только один из его родственников обучался там, но подозреваемый ни разу не посещал его за время учебы.

Криминал, преступник, ночь. unsplash.com

Кроме того, у мужчины было алиби на момент смерти одной из жертв. В тот день он торговал обувью на рынке.

Отмечается, что Анисимова могут посмертно реабилитировать после суда.

При этом следствие подтверждает, что еще тогда, в 2000 году, поступил анонимный звонок, где прозвучала та самая, верная фамилия преступника. Звонков поступали десятки, и все их обрабатывали и проверяли. Проверили и Манишина — но доказать ничего не смогли.

Как его все-таки нашли

Дело зашло в тупик, и даже группа следователей из столицы, среди которых был и генерал-полковник Владимир Колесников — один из руководителей следственной бригады, ловившей Андрея Чикатило, ничего не сумела найти. Новый свет на отложенное в долгий ящик дело пролило раскрытое в 2023 году еще более старое преступление.

То, с чего все началось, произошло много раньше, еще в 1989 году в селе Зеленая Дубрава Родинского района, сообщает СК. По нему Манишина и вычислили.

Дело Виталия Манишина СУ СК по Алтайскому краю

Тогда Манишин, будучи в компании друзей, познакомился на автобусной остановке с 17-летней девушкой. Она была не местная и собиралась домой, но молодые люди уговорили ее остаться и провести время с ними.

Они вывезли ее в лесополосу на окраину села, начали выпивать. Оказавшись с девушкой наедине, Манишин попытался изнасиловать жертву. Та сопротивлялась, и Манишин задушил ее. После этого он переместил тело неподалеку от места убийства и закопал.

В то время виновника найти не удалось, хотя и опросили всех молодых людей, в том числе и самого фигуранта. Уже в наши дни к делу вернулись, провели повторное расследование, вновь опросили свидетелей. Манишин сознался в преступлении.

Наручники. Преступник Freepic

В СК не могут раскрыть все детали до вердикта суда, но в общих чертах рассказали, как спустя 24 года связали то преступление 1989-го года с делом абитуриенток.

По всем раскрытым и нераскрытым делам всегда собирается архивная база. Известные детали держат в поле зрения на случай, если появятся новые сведения, которые можно будет применить. В данном случае, так и вышло: Во-первых, тела жертв находили в Калманском районе. А это было прямой сферой деятельности задержанного Виталия Манишина.

Во-вторых, он имел доступ в Политехнический университет, так как проходил там курсы повышения квалификации для должности. Собирался поступать в Аграрный, рядом с которым тоже есть случаи.

В-третьих, у Манишина был личный автомобиль. И само собой, если жертв находили аж в Калманском районе, а пропали они в университете, то явно нужен был транспорт, чтобы их увезти.

Так, кусочек за кусочком, сложилась мозаика. Однако о чувстве облегчения, считают следователи, говорить рано: нужно дождаться решения суда.

Факты

1 Манишин — маньяк-психопат? Нет, экспертиза признала Виталия Манишина вменяемым, отметили в СК.

2 Раскаялся ли Манишин? Следователи отмечают, что о раскаянии подозреваемый говорил, но что он чувствовал на самом деле — еще под вопросом. Сожаление, возможно, и было. Но сейчас он просто понимает, что ему нужно сотрудничать со следствием, чтобы смягчить наказание, подчеркнули в СК. Манишин активно сотрудничал, показывал все места захоронения. К тому же, резонанс дела вогнал Манишина в страх, в котором он жил последние двадцать лет. Он хотел забыть свои преступления, начать жизнь заново. Надеялся, что и остальные о нем забудут. Случай с Анисимовым, сбивший правоохранителей со следа, позволил ему залечь на дно. В ведомстве отмечают, что во время следствия у Манишина даже находили брошюрки, где предлагались услуги по стиранию памяти.

3 Как получилось, что такой человек занимал государственную должность? В законодательстве РФ есть четкие предписания, почему человек не может занимать ту или иную должность в органах власти. Нахождение в поле зрения по каким-либо уголовным делам в этот перечень не входит, объяснили в МВД. Так как ничего доказано не было, то стать замглавы администрации района Манишину ничего не мешало.

4 Какое впечатление создает Манишин со стороны? В СК отметили, что Манишин создает впечатление очень грамотного человека, он умеет красиво говорить, расположить человека к разговору. Внешнее впечатление он производит нормальное. Свой страшный скелет в шкафу Манишин прятал за опрятной внешностью.

5 Получается, маньяка нельзя определить по внешности? «Бандитская рожа» — не показатель причастности человека к преступлениям. Физиогномика, подчеркивают в СК, все-таки ненаучна. Портрет преступника в криминалистике составляется психологический: на основе деталей преступления. И чем больше известно, тем выше точность, хотя гарантии стопроцентного попадания нет. Если имеет место серия преступлений, то лучше знать все эпизоды серии. Причем в ведомстве отмечают, что не стоит смешивать образ действия, по которому составляется портрет, и так называемый почерк преступника. Почерк — это некая особенность при совершении преступления, которая выдает психическое состояние преступника. Образ действия же совершенствуется со временем, подбираются новые, более изощренные, методы.

6 Почему он именно душил жертв? В СК считают, что какого-то фетиша у Манишина не было. Как объяснял сам преступник, удушение — один из легких способов убить. Поэтому выбирал его. Душил руками, ремнями. Один раз, когда девушка оказывала очень сильное сопротивление, убил ударом огнетушителя по голове

7 Брал Манишин или оставлял какие-нибудь «трофеи»? Отмечается, что трофеи Манишин с места преступления не собирал. Скорее всего, то, что маньяки берут какие-то трофеи с места преступления, просто сериальный штамп, рассказали следователи.

8 Возвращался ли Манишин на места преступления? Манишин по воле случая вернулся на одно из мест преступления. Были найдены останки одной из жертв в Калманском районе, нужно было ехать. Манишина, как человека из руководства, попросили помочь — подвезти, а потом еще и выступить в качестве понятого. Манишин согласился.

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