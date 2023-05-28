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Жизнь

Сибирский школьник снял вспышку сверхновой звезды, которая взрывается прямо сейчас

Новосибирский школьник Тимур Марин сфотографировал сверхновую звезду в галактике Большая Медведица, сообщает НГС.

Сверхновая звезда.
Сверхновая звезда.
«Большой новосибирский планетарий» / Vk.com, НГС

Сверхновая звезда называется SN 2023ifx. Объект расположен в спиральной галактике, которая находится на расстоянии в 21 млн световых лет от Земли.

В массивной звезде заканчивается ядерное «горючее» и она взрывается.

Тимур Марин учится практической астрономии в Большом новосибирском планетарии.

Ранее барнаульский фотограф снял восход Юпитера в горах Алтая.

Комментаторы рассказали, что думали — это звезда такая огромная и яркая. Некоторые отметили, что две недели назад четырех спутников видно не было.

Ранее grad.i.ent поймал в объектив комету C/2020F3 (NEOWISE). «Охотиться» пришлось долго, но поймать космический объект все же удалось.

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