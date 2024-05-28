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Шоу-бизнес

Певица Алсу подала на развод с Абрамовым спустя почти 20 лет брака

Накануне стало известно, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Слухи о расставании пары ходили давно, а 24 мая на сайт столичных судов поступило заявление о расторжении брака, сообщает Starhit.

Алсу.
Алсу.
Скриншот из видео

Что известно о браке певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова

Известная певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились 18 марта 2006 года. За 18 лет брака у пары родились трое детей: дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

Однако спустя столько лет семейной жизни пара решила расстаться. 24 мая 40-летняя певица подала заявление в суд. Теперь пару ждут судебные разбирательства, в ходе которых будут определены место жительства детей и раздел имущества.

Стоит отметить, что летом прошлого года поклонники Алсу начали беспокоиться о ее семейном счастье. Певица публиковала грустные посты в социальных сетях, а на одном из мероприятий появилась без обручального кольца. Артистка не комментировала догадки пользователей, вместо нее это сделал директор.

Однако и Сергей Фадеев никакого подтверждения не давал:

«Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую. На концерте Агутина меня не было, поэтому не знаю, была ли она с кольцом или без. Я за этим не слежу. Но комментировать ничего не буду, потому что занимаюсь творчеством. Я думаю, кроме нее самой или ее супруга, вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке».

Алсу.
Алсу.
Скриншот из видео

У супругов уже появились новые партнеры

Певица поделилась фотографией, на которой ее обнимает некий мужчина. Однако фанаты не узнали в нем мужа Алсу.

Ходили слухи, что 46-летнего Яна Абрамова видели в обществе других женщин. Более того, возникли предположения, что у него роман с бывшей девушкой Тимати — Анастасией Решетовой. После этих слухов люди стали сравнивать Алсу и Анастасию. Кто-то даже смеялся над последней, утверждая, что она пытается подражать певице.

Неожиданно для всех Алсу высказалась по поводу этих обсуждений.

«Когда вы сравниваете меня с кем-то, помните, что оригинал — это я. Подражая другим, мы обрекаем себя на второстепенные роли. Согласны?» — заявила многодетная мама.

Алсу.
Алсу.
Скриншот из видео

Как брак отразился на карьере

Алсу рассказывала, что считает задачу совмещать карьеру и материнство, почти невыполнимой. К тому же, певица признавалась, что ради любимого человека сможет пожертвовать славой.

Певица восхищается коллегами, которым удается совмещать семью и карьеру, но она сама сделала другой выбор. Дети выросли, но Алсу так и не вернулась к гастролям. Пару раз в год девушка дает большие сольные концерты в нескольких городах, но масштабные турне по стране остались в далеком прошлом. Семья для Алсу — на первом месте, и она никогда не будет заниматься музыкой в ущерб своим близким.

Алсу в маске Пчелы осталась для жюри инкогнито.
Алсу в маске Пчелы осталась для жюри инкогнито.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Слухи о причине развода

Одной из возможных причин распада брака Абрамовых могли стать неоднократные измены со стороны мужа.

Отмечают, что последняя подруга Абрамова имеет поразительное сходство с его женой. Более того, она тоже является известной личностью в медиапространстве.

Поклонники Алсу не могли понять, почему она продолжала отношения с мужем, который ей изменял. Вероятно, ее терпению пришел конец.

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