Власти Бийска рассказали, почему вожатые получают меньше МРОТ. Об этом пишет « Бийский рабочий ».

На заседании думы Бийска состоялось обсуждение, в ходе которого депутаты задали вопрос начальнику управления образования Антонине Мелиховой о размере заработной платы вожатых в лагерях.

Мелихова отметила, что заработная плата вожатых немного увеличилась: если в прошлом году она составляла 7–8 тыс. рублей, то в текущем году вожатые могут рассчитывать на 11–12 тыс. рублей.

Депутаты выразили недоумение по поводу того, почему зарплата вожатых ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в регионе составляет 21 тыс. рублей.

В ответ на это Мелихова объяснила, что оплата производится за смену, которая длится две недели, поэтому МРОТ делится пополам.

По информации из социальных сетей, сами вожатые рассказывают, что они начинают работу задолго до начала смены и продолжают ее после окончания. Им необходимо пройти обучение, подготовить помещения и привести все в порядок после отъезда детей.

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