В Барнауле многодетные семьи могут оформить транспортные карты

В апреле барнаульские депутаты приняли решение о том, что дети из многодетных семей, живущие в Барнауле, смогут ездить в общественном транспорте бесплатно. Об этом сообщает администрация города.

Эта мера социальной поддержки будет действовать до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Если старший ребёнок учится очно, то поддержка будет оказываться до 23 лет.

С 15 мая в Барнауле начали выдавать транспортные карты. По этим картам школьники из многодетных семей смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.

Важно отметить, что бесплатный проезд будет доступен только на регулируемых маршрутах и только в период с 1 сентября по 31 мая.

1 Куда обратиться, чтобы получить транспортную карту в МФЦ Алтайского края (Павловский тракт, 58г, ул. Шукшина, 32а, ул. Сухэ-Батора, 20, пр-кт Ленина, 179, пр-кт Ленина, 6, ул. Малахова, 86в), телефон 20-05-50;

в МУП «Центртранс» (пр-кт Ленина, 6), телефон 71-78-20;

в комитет по социальной поддержке населения города Барнаула (ул. Никитина, д.59а, кабинет №1), график приема с понедельника по четверг, с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, телефон 37-17-89, 37-17-81.

2 Какие документы нужны для получения транспортной карты 1. Заявление о предоставлении права бесплатного проезда на общественном транспорте города Барнаула. Оно должно содержать согласие на обработку персональных данных (заполняется на месте подачи заявления);

2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

3. Документ, удостоверяющий право на обращение (в случае если заявителем является уполномоченный представитель);

4. Справку об обучении в образовательной организации.

3 На какие маршруты будет распростряняться транспортная карта Круглогодичные автобусные маршруты, работающие по регулируемым тарифам: 1, 2, 9, 10 20, 24, 25, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 57, 60, 70р, 73р, 75, 80, 104, 104ю, 108, 109, 109оп, 110, 113, 150.

Трамвайные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10.

Троллейбусные маршруты: 1, 6, 7.

Садоводческие маршруты ежегодно в период с апреля по 31 мая включительно, и с 1 сентября по октябрь: 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 117э, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125,151.

Именная персональная транспортная карта действительна только при предъявлении соответствующей справки, которая выдается вместе с картой. Передавать карту другим людям запрещено.

В случае утери или повреждения персональной транспортной карты необходимо обратиться в МУП «Центртранс».

Ранее сообщалось, что в Барнауле появилось приложение для транспортных карт.

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