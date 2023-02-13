В Барнауле появилось приложение для транспортных карт

Мобильное приложение для транспортных карт разработали в МУП «Центртранс» Барнаула. Об этом сообщают на официальном сайте города.

Приложение доступно для смартфонов на базе Android с поддержкой NFC.

После установки транспортную карту можно приложить прямо к телефону. Это позволит мгновенно пополнять баланс, смотреть историю операций и другую информацию по карте.

Также в приложении можно сменить тарифный план. Раньше для этого нужно было обращаться в киоски.

Скачать приложение можно на сайте МУП «Центртранс» г. Барнаула. Там же размещена инструкция.

В «Центртрансе» напоминают, что пополнить баланс карты по-прежнему можно через сервис «Отложенное пополнение», через «Сбербанк» и в киосках.

Ранее рассказывалось, что Барнауле установят терминалы для оплаты проезда без кондуктора.